Чемпионат мира среди юниоров. Юноши. Гонка преследования. Вьюхин победил, Первушин – 2-й, Огорелков – 3-й

4 марта на чемпионате мира среди юниоров в эстонском Отепя прошел пасьют у юношей. Победу одержал россиянин Андрей Вьюхин, Михаил Первушин – 2-й, Алексей Огорелков – 3-й.

Чемпионат мира среди юниоров

Отепя, Эстония

Юноши

Гонка преследования

1. Андрей Вьюхин (Россия) – 29.31,2 (1+1+1+1)

2. Михаил Первушин (Россия) – 16,8 (1+0+2+1)

3. Алексей Огорелков (Россия) – 1.12,1 (0+0+0+2)

4. Филип Андерсен (Норвегия) – 1.14,3 (1+1+3+1)

5. Мартен Буржуа Републик (Франция) – 1.17,0 (0+1+1+0)

6. Томмазо Джакомель (Италия) – 2.27,0 (3+2+2+1)

7. Алекс Сисар (Словения) – 2.29,4 (2+2+3+0)...

10. Денис Таштимеров (Россия) – 2.45,6 (1+1+2+1)...

13. Никлас Хартвег (Швейцария) – 3.16,8 (2+1+2+1)

Витезслав Горниг (Чехия) – не стартовал.