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    Чемпионат мира среди юниоров. Юноши. Гонка преследования. Вьюхин победил, Первушин – 2-й, Огорелков – 3-й

    Теги результаты чемпионат мира среди юниоров юношеская сборная России юношеская сборная Норвегии Михаил Первушин Андрей Вьюхин Денис Таштимеров Мартен Буржуа Републик Алексей Огорелков Томмазо Джакомель Алекс Сисар Никлас Хартвег

    4 марта на чемпионате мира среди юниоров в эстонском Отепя прошел пасьют у юношей. Победу одержал россиянин Андрей Вьюхин, Михаил Первушин – 2-й, Алексей Огорелков – 3-й.

    Чемпионат мира среди юниоров

    Отепя, Эстония

    Юноши

    Гонка преследования

    1. Андрей Вьюхин (Россия) – 29.31,2 (1+1+1+1)
    2. Михаил Первушин (Россия) – 16,8 (1+0+2+1)
    3. Алексей Огорелков (Россия) – 1.12,1 (0+0+0+2)
    4. Филип Андерсен (Норвегия) – 1.14,3 (1+1+3+1)
    5. Мартен Буржуа Републик (Франция) – 1.17,0 (0+1+1+0)
    6. Томмазо Джакомель (Италия) – 2.27,0 (3+2+2+1)
    7. Алекс Сисар (Словения) – 2.29,4 (2+2+3+0)...
    10. Денис Таштимеров (Россия) – 2.45,6 (1+1+2+1)...
    13. Никлас Хартвег (Швейцария) – 3.16,8 (2+1+2+1)

     

    Витезслав Горниг (Чехия) – не стартовал.

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