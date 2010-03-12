Андрей Падин: «Успешный переход Малиновского на взрослый уровень может произойти не так быстро, как хочется болельщикам»

Тренер мужской сборной России Андрей Падин считает, что не стоит раньше времени записывать Игоря Малиновского в лидеры взрослого биатлона.

«Очень важно не испортить спортсмена чрезмерной публичностью, преждевременно записывая его в лидеры. В прошлом сезоне мы дали Малиновскому возможность выступить на этапе Кубка мира в Холменколлене, а он не попал в пасьют.

Это я к тому, что успешный переход с юниорского уровня на взрослый может произойти не так быстро, как это хочется болельщикам, а значит, все снова начнут винить тренеров в том, что мы не даем возможности талантливому парню проявить себя», – рассказал Падин.