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    Андрей Падин: «Успешный переход Малиновского на взрослый уровень может произойти не так быстро, как хочется болельщикам»

    Теги сборная России юниорская сборная России Андрей Падин Игорь Малиновский

    Тренер мужской сборной России Андрей Падин считает, что не стоит раньше времени записывать Игоря Малиновского в лидеры взрослого биатлона.

    «Очень важно не испортить спортсмена чрезмерной публичностью, преждевременно записывая его в лидеры. В прошлом сезоне мы дали Малиновскому возможность выступить на этапе Кубка мира в Холменколлене, а он не попал в пасьют.

    Это я к тому, что успешный переход с юниорского уровня на взрослый может произойти не так быстро, как это хочется болельщикам, а значит, все снова начнут винить тренеров в том, что мы не даем возможности талантливому парню проявить себя», – рассказал Падин.

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