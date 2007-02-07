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    Рикко Гросс: «Доволен скоростью Бабикова и Елисеева. Мы полностью готовы к Олимпиаде»

    Теги Рикко Гросс сборная России Пхенчхан-2018 Антон Бабиков Матвей Елисеев

    Тренер мужской сборной России Рикко Гросс оценил готовность Антона Бабикова и Матвея Елисеева к Олимпийским играм в Пхенчхане.

    – Ребята сегодня бежали реально быстро, я очень доволен их скоростью. Завтра дам им день отдыха. Считаю, что мы полностью готовы к олимпийскому турниру.

    Все здоровы? Жалоб нет?

    – А смысл жаловаться? Погоду мы не изменим, еду в олимпийской деревне тоже. Условия — одинаковые для всех.

    Что скажете об олимпийской трассе?

    – Трасса как трасса. Мы ее знаем с прошлого года. Никаких проблем она для спортсменов не представляет.

    Матвей и Антон побегут все гонки?

    – Их у меня всего двое. Посмотрим. Сейчас на 100 процентов могу только сказать, что выступим в смешанной эстафете, – сказал Гросс.

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