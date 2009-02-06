Матвей Елисеев: «Тренируемся в Пхенчхане уже в темноте, солнце не греет. В понедельник уже отморозил пальцы»

Российский биатлонист поделился впечатлениями от условий в Пхенчхане-2018.

«Первое ощущение было непонятным, потому что все бытовые приборы в квартирах, где мы живем, закрыты. Но это всего на пару недель, но все равно выглядит странно. Не хватает нормального шкафа, а также холодно.

Мы тренируемся уже в темноте, солнце не греет. Я в понедельник, например, отморозил пальцы. Естественно, я смотрел прогноз погоды, но экипировка специальная, поэтому нормально, но стрелять трудно.

Темнота никаких проблем не вносит. Там все освещается. Наоборот, стабильное освещение, ничего не меняется, что для стрельбы чуть проще. Но там очень сильный ветер! Там поправка уже не спасет, проще на вынос работать.

А трасса сама интересная, что хорошо – жесткая. На подъемах она немного в муку превращалась в понедельник на тренировке, на подъемах лыжи вообще не едут ни у кого. Но, повторюсь, хорошо, что она жесткая», – рассказал Елисеев.