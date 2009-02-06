Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Матвей Елисеев: «Тренируемся в Пхенчхане уже в темноте, солнце не греет. В понедельник уже отморозил пальцы»

    Теги сборная России Пхенчхан-2018 Матвей Елисеев

    Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился впечатлениями от условий в Пхенчхане-2018.

    «Первое ощущение было непонятным, потому что все бытовые приборы в квартирах, где мы живем, закрыты. Но это всего на пару недель, но все равно выглядит странно. Не хватает нормального шкафа, а также холодно.

    Мы тренируемся уже в темноте, солнце не греет. Я в понедельник, например, отморозил пальцы. Естественно, я смотрел прогноз погоды, но экипировка специальная, поэтому нормально, но стрелять трудно.

    Темнота никаких проблем не вносит. Там все освещается. Наоборот, стабильное освещение, ничего не меняется, что для стрельбы чуть проще. Но там очень сильный ветер! Там поправка уже не спасет, проще на вынос работать.

    А трасса сама интересная, что хорошо – жесткая. На подъемах она немного в муку превращалась в понедельник на тренировке, на подъемах лыжи вообще не едут ни у кого. Но, повторюсь, хорошо, что она жесткая», – рассказал Елисеев.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться