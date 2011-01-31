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    Александр Тихонов: «Если Шипулин уйдет от своих тренеров, готов ему помочь. И через год он сможет выиграть Кубок мира»

    Теги Александр Тихонов Кубок мира сборная России сборная Германии Антон Шипулин Андрей Крючков

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что готов помочь лидеру сборной России Антону Шипулину выйти на более высокий уровень.

    «Антон допустил большую глупость. Он Сережа Чепиков-2, которого я в свое время насильно вернул в биатлон из лыж. Потенциально Шипулин не слабее ни грамма Фуркада. Может быть, немного слабее ходом Йоханнеса Бо.

    Но тренеры... Крючков, Гербулов – я таких близко к команде не подпускал, работала старая гвардия. Антон, выбрав этих двух людей, сам себе подписал приговор.

    Хочу обратиться напрямую к Антону: если ты уйдешь из этой безграмотной команды, я готов тебе помочь по-настоящему. Если ты выполнишь тренировочный объем, то уже на следующий год станешь первым номером, впервые завоюешь личные медали и можешь выиграть Кубок мира», – сказал Тихонов.

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