Александр Тихонов: «Шипулин, у тебя постоянно дурацкие ошибки. Обратись к своей голове!»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление Антона Шипулина в текущем сезоне.

«Более безграмотного начала гонки, что сделал Шипулин в Рупольдинге было невозможно придумать. Выиграв 3-5 секунд максимум, он напортачил на первом рубеже. Антон, наконец, обратись к своей голове и советуйся с теми, кто носил это оружие на своем горбу.

Ты потенциально способен бороться с Бо и Фуркадом, быть таким же претендентом на самые высокие места и бороться за секунды и метры, но у тебя постоянно на протяжении многих лет дурацкие ошибки. Если ты примешь правильное решение, то можешь показать потрясающие результаты на следующий сезон. Ты сам себе обязан доказать.



По Логинову ничего не хочу говорить. Парень с потрепанными нервами, но потенциально может бороться на самом высоком уровне. Я сделаю все, чтобы Сашу поддержать. О девушках пока сказать нечего. Уверен, при другом раскладе, когда не будут присутствовать Барнашов и Королькевич, работа была бы другой.

Коновалова я крепко поругал, но он ответил, что не хочет подставлять других тренеров. Сережа, когда ты наконец будешь настоящим мужиком и скажешь свое веское слово старшего тренера, когда признаешь, почему тебе не дают воплотить все планы и идеи», – написал Тихонов.

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