Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Коновалов, Королькевич и Девятьяров не получили приглашения в Пхенчхан-2018. С командой поедут только Гросс и Загурский

    Теги Рикко Гросс сборная России сборная России жен СБР Сергей Коновалов Пхенчхан-2018 Николай Загурский Владимир Барнашов Михаил Девятьяров-старший Владимир Королькевич

    Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов сообщил, что только два тренера сборной России получили приглашения на Олимпиаду-2018 в Южной Корее.

    «На Олимпийские игры в Южную Корею наших биатлонистов повезут Рикко Гросс и Николай Загурский, остальным приглашения не выдали», – рассказал Барнашов.

    «Все, кто работал со сборными России в Сочи, а это Владимир Королькевич, Сергей Коновалов, Михаил Девятьяров и я – мы на Игры не едем, приглашений МОК нам не выдали», – добавил специалист.

    Из спортсменов принять участие в соревнованиях смогут только Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

    Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться