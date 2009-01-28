Коновалов, Королькевич и Девятьяров не получили приглашения в Пхенчхан-2018. С командой поедут только Гросс и Загурский

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов сообщил, что только два тренера сборной России получили приглашения на Олимпиаду-2018 в Южной Корее.
«На Олимпийские игры в Южную Корею наших биатлонистов повезут Рикко Гросс и Николай Загурский, остальным приглашения не выдали», – рассказал Барнашов.
«Все, кто работал со сборными России в Сочи, а это Владимир Королькевич, Сергей Коновалов, Михаил Девятьяров и я – мы на Игры не едем, приглашений МОК нам не выдали», – добавил специалист.
Из спортсменов принять участие в соревнованиях смогут только Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.
Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.
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