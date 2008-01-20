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    Дмитрий Губерниев: «Кайшева поедет на чемпионат Европы вместо Мироновой»

    Теги сборная России жен СБР Дмитрий Губерниев чемпионат Европы Александр Касперович Владимир Барнашов Ульяна Кайшева Светлана Миронова

    Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Ульяна Кайшева выступит на чемпионате Европы вместо Светланы Мироновой.

    «Ребята, российский биатлон в действии! Светлану Миронову отправляют с чемпионата Европы домой! Это раз. Ее заменит на чемпионате Ульяна Кайшева! Это два.

    Я понимаю, что Кайшевой нужны, быть может, старты до Олимпиады, но Миронова тут причем? Это вредительство или неведомый план?  Ждем объяснений от руководства СБР, Барнашова и Касперовича!

    До моего прямого эфира на Матче еще есть время! А дальше – салют из всех орудий. Друзья, это перебор! Сборная – это команда большой страны, а не узкого круга лиц, которые страшно далеки от народа», – написал Губерниев.

    Напомним, что Светлана Миронова изначально входила в состав сборной на чемпионат Европы, который стартует 24 января в итальянском Риднау.

    Ульяна Кайшева выступила в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце, где стала только 75-й.

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