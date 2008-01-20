Дмитрий Губерниев: «Кайшева поедет на чемпионат Европы вместо Мироновой»

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что выступит на чемпионате Европы вместо Светланы Мироновой.

«Ребята, российский биатлон в действии! Светлану Миронову отправляют с чемпионата Европы домой! Это раз. Ее заменит на чемпионате ! Это два.

Я понимаю, что Кайшевой нужны, быть может, старты до Олимпиады, но Миронова тут причем? Это вредительство или неведомый план? Ждем объяснений от руководства , Барнашова и Касперовича!

До моего прямого эфира на Матче еще есть время! А дальше – салют из всех орудий. Друзья, это перебор! Сборная – это команда большой страны, а не узкого круга лиц, которые страшно далеки от народа», – написал Губерниев.

Напомним, что изначально входила в состав сборной на чемпионат Европы, который стартует 24 января в итальянском Риднау.

Ульяна Кайшева выступила в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце, где стала только 75-й.