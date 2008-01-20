Дмитрий Губерниев: «Кайшева поедет на чемпионат Европы вместо Мироновой»

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Ульяна Кайшева выступит на чемпионате Европы вместо Светланы Мироновой.
«Ребята, российский биатлон в действии! Светлану Миронову отправляют с чемпионата Европы домой! Это раз. Ее заменит на чемпионате Ульяна Кайшева! Это два.
Я понимаю, что Кайшевой нужны, быть может, старты до Олимпиады, но Миронова тут причем? Это вредительство или неведомый план? Ждем объяснений от руководства СБР, Барнашова и Касперовича!
До моего прямого эфира на Матче еще есть время! А дальше – салют из всех орудий. Друзья, это перебор! Сборная – это команда большой страны, а не узкого круга лиц, которые страшно далеки от народа», – написал Губерниев.
Напомним, что Светлана Миронова изначально входила в состав сборной на чемпионат Европы, который стартует 24 января в итальянском Риднау.
Ульяна Кайшева выступила в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце, где стала только 75-й.
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