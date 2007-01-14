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    Кайшева, Услугина и Виролайнен выступят на этапе в Антхольце, Сливко поедет на чемпионат Европы

    Теги Кубок мира сборная России жен чемпионат Европы Сергей Коновалов Екатерина Юрлова-Перхт Дарья Виролайнен Ирина Услугина (Трусова) Татьяна Акимова (Семенова) Ульяна Кайшева Виктория Сливко

    Старший тренер женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов огласил состав команды на шестой этап Кубка мира, который стартует в итальянском Антхольце 18 января.

    «По решению тренерского штаба в Антхольц у нас отправляются Екатерина Юрлова, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина. Виктория Сливко поедет на чемпионат Европы.

    Надеемся, что к этапу в Антхольце Акимова будет в порядке, но все возможное делают и врач, и массажист спустя три дня будет массаж делать. Приложим максимум усилий для того, чтобы Таня вышла в Антхольце на старт», – сказал Коновалов.

    Чемпионат Европы пройдет с 23 по 28 января в итальянской Валь-Риданне.

    В эстафете нужна Кайшева, а не Сливко

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