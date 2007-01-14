Кайшева, Услугина и Виролайнен выступят на этапе в Антхольце, Сливко поедет на чемпионат Европы

Старший тренер женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов огласил состав команды на шестой этап Кубка мира, который стартует в итальянском Антхольце 18 января.

«По решению тренерского штаба в Антхольц у нас отправляются Екатерина Юрлова, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина. Виктория Сливко поедет на чемпионат Европы.

Надеемся, что к этапу в Антхольце Акимова будет в порядке, но все возможное делают и врач, и массажист спустя три дня будет массаж делать. Приложим максимум усилий для того, чтобы Таня вышла в Антхольце на старт», – сказал Коновалов.

Чемпионат Европы пройдет с 23 по 28 января в итальянской Валь-Риданне.

В эстафете нужна Кайшева, а не Сливко