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    Йоханнес Бо: «Мы с Фуркадом были на подиуме почти во всех гонках. Это должно раздражать остальных»

    Теги Кубок мира сборная Норвегии сборная Франции Мартен Фуркад Йоханнес Бо

    Норвежский биатлонист Йоханнес Бо рассказал о том, как чувствовал себя на последнем круге победного масс-старта в Рупольдинге, когда его догонял француз Мартен Фуркад.

    «Это было не смешно.

    На последнем спуске я чувствовал себя одеревенелым, но старался пройти его гладко, чтобы сохранить силы на подъем.

    На этой неделе не чувствовал себя в полной мере классно. Даже несмотря на то, что сегодня я был не быстр, я все равно побеждаю, и это лучшее чувство на свете», – сказал Бо.

    «Это была хорошая практика по защите лидерства. Когда ты борешься за победу, должен быть готов к этому. Моя форма немножко ушла, но к Олимпиаде я намерен ее вернуть», – цитирует норвежца «Чемпионат».

    Также Бо-младший прокомментировал тот факт, что лишь в двух гонках сезона не попадал на пьедестал, в то время как Фуркад был в топ-3 во всех личных соревнованиях.

    «Это просто невероятно. Мы были вместе на подиуме почти во всех гонках. Это должно раздражать остальных», – сказал биатлоинст, слова которого приводит Aftenposten.

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