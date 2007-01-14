Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо выиграл, Мартен Фуркад – 2-й, Шипулин – 15-й, Логинов – 27-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо одержал победу в масс-старте на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Россиянин Антон Шипулин финишировал 15-м, Александр Логинов – 27-м.
- Дата проведения
- 14 января, 14.15
Рупольдинг, Германия. Масс-старт
|1
|Йоханнес Бо
|37.11,2 (0+0+0+1)
|2
|Мартен Фуркад
|00.04,5 (0+0+2+0)
|3
|Антонин Гигонна
|00.08,4 (0+0+0+0)
|4
|Кентен Фильон-Майе
|00.12,6 (0+0+1+0)
|5
|Тарьей Бо
|00.14,2 (0+0+0+1)
|6
|Симон Шемп
|00.14,6 (0+0+0+1)
|7
|Арнд Пайффер
|00.15,0 (1+0+0+0)
|8
|Михал Шлезингр
|00.15,3 (0+0+0+0)
|9
|Бенедикт Долль
|00.15,3 (0+1+0+0)
|10
|Яков Фак
|00.29,7 (0+0+0+0)
|11
|Симон Дестье
|00.34,5 (0+1+1+0)
|12
|Симон Эдер
|00.46,0 (1+0+0+1)
|13
|Роман Реес
|00.56,8 (0+0+0+1)
|14
|Лукас Хофер
|01.02,7 (1+1+0+0)
|15
|Антон Шипулин
|01.02,9 (3+0+1+0)
|16
|Михал Крчмарж
|01.19,8 (1+0+1+1)
|17
|Юлиан Эберхард
|01.23,3 (0+1+1+1)
|18
|Эрик Лессер
|01.23,9 (0+0+0+2)
|19
|Фредрик Линдстрем
|01.26,1 (0+0+2+1)
|20
|Андрей Расторгуев
|01.27,7 (0+1+1+2)
|21
|Тим Берк
|01.30,2 (0+0+1+2)
|22
|Красимир Анев
|01.30,6 (0+1+1+0)
|23
|Ларс Хельге Биркеланд
|01.38,2 (1+1+1+0)
|24
|Эмиль Хегле Свенсен
|01.58,7 (1+1+1+1)
|25
|Йоханнес Кюн
|02.04,4 (1+0+1+1)
|26
|Доминик Ландертингер
|02.04,9 (0+1+0+2)
|27
|Александр Логинов
|02.23,2 (0+2+1+2)
|28
|Ондржей Моравец
|02.36,9 (3+0+0+0)
|29
|Доминик Виндиш
|03.21,4 (2+2+1+2)
|30
|Хенрик Л’Абе Лунн
|03.53,9 (2+0+3+1)
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