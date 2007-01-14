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    Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо выиграл, Мартен Фуркад – 2-й, Шипулин – 15-й, Логинов – 27-й

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    Норвежский биатлонист Йоханнес Бо одержал победу в масс-старте на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Россиянин Антон Шипулин финишировал 15-м, Александр Логинов – 27-м.

    Дата проведения
    14 января, 14.15
    Полные результаты

    Рупольдинг, Германия. Масс-старт

    1 Йоханнес Бо37.11,2 (0+0+0+1)
    2 Мартен Фуркад00.04,5 (0+0+2+0)
    3 Антонин Гигонна00.08,4 (0+0+0+0)
    4 Кентен Фильон-Майе00.12,6 (0+0+1+0)
    5 Тарьей Бо00.14,2 (0+0+0+1)
    6 Симон Шемп00.14,6 (0+0+0+1)
    7 Арнд Пайффер00.15,0 (1+0+0+0)
    8 Михал Шлезингр00.15,3 (0+0+0+0)
    9 Бенедикт Долль00.15,3 (0+1+0+0)
    10 Яков Фак00.29,7 (0+0+0+0)
    11 Симон Дестье00.34,5 (0+1+1+0)
    12 Симон Эдер00.46,0 (1+0+0+1)
    13 Роман Реес00.56,8 (0+0+0+1)
    14 Лукас Хофер01.02,7 (1+1+0+0)
    15 Антон Шипулин01.02,9 (3+0+1+0)
    16 Михал Крчмарж01.19,8 (1+0+1+1)
    17 Юлиан Эберхард01.23,3 (0+1+1+1)
    18 Эрик Лессер01.23,9 (0+0+0+2)
    19 Фредрик Линдстрем01.26,1 (0+0+2+1)
    20 Андрей Расторгуев01.27,7 (0+1+1+2)
    21 Тим Берк01.30,2 (0+0+1+2)
    22 Красимир Анев01.30,6 (0+1+1+0)
    23 Ларс Хельге Биркеланд01.38,2 (1+1+1+0)
    24 Эмиль Хегле Свенсен01.58,7 (1+1+1+1)
    25 Йоханнес Кюн02.04,4 (1+0+1+1)
    26 Доминик Ландертингер02.04,9 (0+1+0+2)
    27 Александр Логинов02.23,2 (0+2+1+2)
    28 Ондржей Моравец02.36,9 (3+0+0+0)
    29 Доминик Виндиш03.21,4 (2+2+1+2)
    30 Хенрик Л’Абе Лунн03.53,9 (2+0+3+1)

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