Ульяна Кайшева: «На второй стрельбе обнаружила, что у винтовки просто нет диоптра»

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева сообщила, что во время индивидуальной гонки Рупольдинга испытывала проблемы с винтовкой.

«На первой стрельбе все было в порядке, на второй обнаружила, что у меня просто нет диоптра. Скорее всего, отвалился на дистанции. Не знаю, почему это произошло. Может, недостаточно сильно закрепила. Раньше у меня такого не было.

На втором рубеже стреляла без него, была огромная щель, но удалось попасть – не помню, сколько. На третьей стрельбе дали запасную винтовку. Слава Богу, что вчера ее пристреляла. Но все равно это не мое оружие.

На меня давило это происшествие с винтовкой. Старалась, терпела, но после финиша почувствовала, что не выложилась на полную», – рассказала Кайшева в эфире «Матч ТВ».