Юрлова пропустит индивидуальную гонку в Рупольдинге

Стал известен состав сборной России на индивидуальные гонки этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге, которые пройдут 10 и 11 января.

Состав сборной России

Женщины

Татьяна Акимова

Дарья Виролайнен

Виктория Сливко

Ульяна Кайшева

Ирина Услугина

Мужчины

Антон Шипулин

Александр Логинов

Матвей Елисеев

Алексей Волков

Евгений Гараничев

Юрий Шопин

Екатерина Юрлова планирует выступить в эстафете и масс-старте. Также в эстафете могут принять участие Антон Бабиков и Максим Цветков.