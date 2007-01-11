Дарья Виролайнен: «Из-за частой смены тренеров уже перестаешь понимать, что от тебя хотят»

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен рассказала о проблемах, связанных с частой сменой тренеров в женской сборной России.

– В нашей команде очень часто меняются тренеры, и каждый приходит со своими взглядами. Из-за частой смены наставников ты уже перестаешь понимать, что от тебя хотят.

Во-первых, нужно привыкнуть к новому тренеру как к человеку и как к специалисту – к его методикам. А во-вторых, он должен узнать тебя, твои особенности, историю твоих тренировочных подходов и объемов. Это очень тяжело.

Хотелось бы, чтобы тренер пришел на олимпийский цикл, как Гросс в мужскую сборную. Он уже знает каждого из парней, а им, в свою очередь, известны его требования. Поэтому какие-то кардинальные изменения я не особо люблю.

– Как выстраивается доверие к новому тренеру, которого вы на первых порах плохо знаете?

– Ну, а как я могу не доверять человеку, по плану которого начинаю тренироваться? Даже если предположить, что я ему настолько не доверяю, что уйду готовиться отдельно от команды, то затем, чтобы в нее вернуться, мне нужно быть на голову выше всех. Потому что если я просто буду на общем уровне, то возникнет ситуация, когда команда не знает, как я готова.

Может быть, я подводилась к одному-единственному старту и после него уже ничего не смогу. Поэтому надо готовиться в команде, доверяя ей, чтобы затем она могла довериться тебе в той же эстафете. Конечно, с новым наставником необходимо в первые же дни поговорить и найти какие-то точки соприкосновения.

– Владимир Королькевич по-прежнему важен для вас как специалист?

– Да, мы давно вместе работаем, он хорошо меня знает, понимает, что мне нужно. Плюс в постолимпийский сезон при нем у меня были хорошие результаты. Я полностью ему доверяю, – рассказала Виролайнен.