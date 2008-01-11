Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Кубок IBU. Индивидуальная гонка. Беатрикс одержал победу, Пащенко — 2-й, Сучилов — 16-й, Слепов – 23-й

    Теги сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты Кубок IBU сборная Беларуси Флориан Граф Жан-Гийом Беатрикс Лукаш Кристейн Владимир Чепелин Дмитрий Малышко Алексей Слепов Алексей Корнев Семен Сучилов Михаэль Вилляйтнер Эдуард Латыпов Томаш Крупчик Петр Пащенко Вегард Бьорн Йермунсхауг Фабьен Клод Фредрик Рорвик Фредрик Йесбакк

    Сегодня в немецком Арбере прошла мужская индивидуальная гонка в рамках пятого этапа Кубка IBU. Победу одержал француз Жан-Гийом Беатрикс, россиянин Петр Пащенко финишировал 2-м. 

    Кубок IBU

    5-й этап

    Арбер, Германия

    Мужчины

    Индивидуальная гонка

    1. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) – 53.31,5 (0+0+0+1)
    2. Петр Пащенко (Россия) – 32,8 (0+1+0+0)
    3.  Владимир Чепелин (Беларусь) – 1.03,3 (1+0+1+0)
    4. Хаавард Богетвейт (Норвегия) – 1.06,2 (0+0+0+1)
    5. Лукаш Кристейн (Чехия) – 1.41,6 (1+0+0+2)
    6. Томаш Крупчик (Чехия) – 1.42,4 (1+1+0+1)...
    8. Филипп Хорн (Германия) – 2.06,8 (1+0+1+0)
    9. Фабьен Клод (Франция) – 2.12,6 (1+1+1+0)
    10. Давид Цобель (Германия) – 2.24,7 (0+1+1+0)
    11. Вегард Бьорн Йермунсхауг (Норвегия) – 2.38,9 (1+1+0+1)...
    14. Флориан Граф (Германия) – 3.07,4 (2+0+1+1)...
    16. Семен Сучилов (Россия) – 3.15,8 (2+1+1+0)...
    23. Алексей Слепов (Россия) – 3.43,9 (1+2+2+1)...
    30. Фредрик Йесбакк (Норвегия) – 4.33,5 (0+1+1+2)
    32. Эдуард Латыпов (Россия) – 4.57,0 (0+2+3+0)...
    37. Алексей Корнев (Россия) – 5.24,4 (1+1+1+2)...
    53. Фредрик Рорвик (Норвегия) – 7.50,6 (1+5+1+0)...
    63. Михаэль Вилляйтнер (Германия) – 9.28,6 (2+0+4+2

    Россиянин Дмитрий Малышко не стартовал. 

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться