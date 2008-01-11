Кубок IBU. Индивидуальная гонка. Беатрикс одержал победу, Пащенко — 2-й, Сучилов — 16-й, Слепов – 23-й

Сегодня в немецком Арбере прошла мужская индивидуальная гонка в рамках пятого этапа Кубка IBU. Победу одержал француз Жан-Гийом Беатрикс, россиянин Петр Пащенко финишировал 2-м.
Кубок IBU
5-й этап
Арбер, Германия
Мужчины
Индивидуальная гонка
1. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) – 53.31,5 (0+0+0+1)
2. Петр Пащенко (Россия) – 32,8 (0+1+0+0)
3. Владимир Чепелин (Беларусь) – 1.03,3 (1+0+1+0)
4. Хаавард Богетвейт (Норвегия) – 1.06,2 (0+0+0+1)
5. Лукаш Кристейн (Чехия) – 1.41,6 (1+0+0+2)
6. Томаш Крупчик (Чехия) – 1.42,4 (1+1+0+1)...
8. Филипп Хорн (Германия) – 2.06,8 (1+0+1+0)
9. Фабьен Клод (Франция) – 2.12,6 (1+1+1+0)
10. Давид Цобель (Германия) – 2.24,7 (0+1+1+0)
11. Вегард Бьорн Йермунсхауг (Норвегия) – 2.38,9 (1+1+0+1)...
14. Флориан Граф (Германия) – 3.07,4 (2+0+1+1)...
16. Семен Сучилов (Россия) – 3.15,8 (2+1+1+0)...
23. Алексей Слепов (Россия) – 3.43,9 (1+2+2+1)...
30. Фредрик Йесбакк (Норвегия) – 4.33,5 (0+1+1+2)
32. Эдуард Латыпов (Россия) – 4.57,0 (0+2+3+0)...
37. Алексей Корнев (Россия) – 5.24,4 (1+1+1+2)...
53. Фредрик Рорвик (Норвегия) – 7.50,6 (1+5+1+0)...
63. Михаэль Вилляйтнер (Германия) – 9.28,6 (2+0+4+2
Россиянин Дмитрий Малышко не стартовал.
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