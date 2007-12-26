Завтра Мутко подаст иск в CAS на решение МОК отстранить его от Олимпийских игр

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS) пожизненное отстранение от Олимпийских игр.

В начале декабря исполком Международного олимпийского комитет (МОК) принял решение отстранить Мутко от любой деятельности, связанной с Играми.

Мутко занимал пост министра спорта России во время Сочи-2014, где были установлены многочисленные нарушения антидопинговых правил.

«Я принял решение: завтра я подам иск в CAS на оспаривание этого решения. Они считают, что правила нарушены, поэтому они считают: нужно привлечь к ответственности министра.

Вы мою реакцию знаете. Я даже не думал в сторону апелляций, для меня главное – спортсмен. Мы будем их имя защищать. Мы их как считаем олимпийскими чемпионами, так и будем считать», – сказал Мутко.