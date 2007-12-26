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    Завтра Мутко подаст иск в CAS на решение МОК отстранить его от Олимпийских игр

    Теги Виталий Мутко Сочи-2014 допинг МОК сборная России сборная России жен CAS

    Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS) пожизненное отстранение от Олимпийских игр.

    В начале декабря исполком Международного олимпийского комитет (МОК) принял решение отстранить Мутко от любой деятельности, связанной с Играми.

    Мутко занимал пост министра спорта России во время Сочи-2014, где были установлены многочисленные нарушения антидопинговых правил.

    «Я принял решение: завтра я подам иск в CAS на оспаривание этого решения. Они считают, что правила нарушены, поэтому они считают: нужно привлечь к ответственности министра.

     Вы мою реакцию знаете. Я даже не думал в сторону апелляций, для меня главное – спортсмен. Мы будем их имя защищать. Мы их как считаем олимпийскими чемпионами, так и будем считать», – сказал Мутко.

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