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    Дениз Херманн: «История с допингом – моя ошибка молодости. Но она научила меня профессионализму»

    Теги сборная Германии жен допинг Дениз Херманн

    Бывшая немецкая лыжница Дениз Херманн рассказала о том, почему перешла из лыжных гонок в биатлон.

    «Мне хотелось попробовать что-то новое. Биатлон дает другие ощущения. Тут после неудачной стрельбы ты можешь откатиться далеко назад, даже если в хорошей форме.

    Когда ты находишься на линии старта, не знаешь, что может с тобой произойти. Поэтому биатлон для меня гораздо интереснее. Ты чувствуешь себя сумасшедшей, когда вынуждена стрелять на высоком пульсе и с тяжелым дыханием. Потом снова бежишь, потом тебе снова надо успокоиться на рубеже.

    Это совершенно разные виды спорта, как в северном двоеборье, поэтому, попробовав биатлон, я была очень им впечатлена. И это дало мне хорошую мотивацию», – рассказала Херманн.

    Также немка рассказала о ситуации с допингом, из-за которой 11 лет назад она получила дисквалификацию на год. 

    – Это была моя ошибка. Я болела и приняла неправильный препарат для лечения. Я тогда была молода, училась в школе и просто не знала, что этот препарат содержит запрещенное вещество. Это безумие в таком возрасте быть отлученной на год из спорта.

    – Чему научила вас эта история?

    – Профессионализму. У меня был тяжелый период, очень переживала из-за случившегося и не знала, какое будущее меня ждет, но в итоге эта ошибка сделала меня сильнее, и я никогда ее не повторю, – добавила Херманн.

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