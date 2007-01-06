МОК 8 января даст первый ответ по списку возможных российских участников Пхенчхана-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) 8 января даст первые комментарии относительно списка возможных российских участников Пхенчхана-2018.

«Нужно это преодолеть и готовиться к Олимпийским играм. Надеюсь, что команда выступит достойно.

Уже восьмого числа команда получит первую реакцию по списку, который мы направили, сообщит, к кому из спортсменов есть вопросы», – рассказал вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко.