Светлана Ишмуратова: «Двойное наказание Старых – это ужасно. Но не мы диктуем условия»

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова поделилась ожиданиями от Игр в Пхенчхане.

«Норвегия и Франция – фавориты ОИ-2018. Фуркад и Бо – у них очень хорошее состояние. Биатлон интересен тем, что полного прогноза ты можешь не дать.

Очень надеюсь на нашу мужскую сборную команду. Есть лидер, есть два биатлониста равного уровня, которые могут поддержать лидера. Надеюсь, что к февралю будет создана команда, которая поборется за медали.

У девочек выделяется Юрлова. У Акимовой что-то засбоило, но надеюсь, что будет проведён анализ, и она наберет скорость. Я не поддерживаю то, что происходит со Старых – это двойное наказание, это ужасно. Но не мы диктуем условия, мы выполняем то, что нам говорят.

Домрачеву можно назвать фавориткой среди женщин, те же француженки, немки. Мякяряйнен при удачной стрельбе тоже что-нибудь да и отхватит», – сказала Ишмуратова.