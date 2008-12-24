Габриэла Коукалова: «Забавно, что два самых ценных трофея в жизни я выиграла, находясь в постели»

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова прокомментировала свою победу в номинации на звание лучшей спортсменки Чехии 2017 года.

Коукалова по результатам опроса спортивных журналистов Чехии опередила чемпионку мира по метанию копья Барбору Шпотакову и теннисистку Каролину Плишкову. На торжественной церемонии биатлонистке была вручена хрустальная корона.

«Я думала разбить корону и раздать по кусочку всем спортсменам на счастье.

Награду я решила посвятить своей матери. Этот трофей определенно важен для меня. Надеюсь, это не последнее слово в моей карьере, может быть, я смогу подтвердить это своими результатами.

Мне вспомнился этап Кубка мира в Ханты-Мансийске, когда я выиграла Большой хрустальный глобус. Забавно, что два самых ценных приза в жизни я выиграла, находясь в кровати», – сказала Коукалова.

Напомним, в 2016 году в Ханты-Мансийске из-за шквального ветра по соображениям безопасности были отменены оба масс-старта. Коукалова, лидировавшая в общем зачете Кубка мира и опережавшая француженку Мари Дорен Абер на 60 очков, досрочно стала обладательницей Большого хрустального глобуса.

В текущем сезоне Коукалова испытывает проблемы с икроножными мышцами, из-за чего уже пропустила три этапа Кубка мира.