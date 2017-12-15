Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Розанна Кроуфорд: «Бойкотируем этап в Тюмени не из-за нелюбви к России. Принцип чистого спорта важнее всего»

    Теги Кубок мира допинг сборная Канады жен Розанна Кроуфорд

    Канадская биатлонистка Розанна Кроуфорд прокомментировала информацию о том, что сборная намерена бойкотировать заключительный этап Кубка мира, который пройдет в Тюмени.

    «Мы действительно бойкотируем этап в Тюмени. Но делаем это не из-за национализма, политики или нелюбви к России. Мы поступили бы так в ситуации с любой другой страной.

    Понимаю, что вы думаете: «Кто такие канадцы, чтобы делать такие заявления? Что они вообще собой представляют»?! У нас совсем маленькая, но гордая биатлонная страна, ни один спортсмен из которой ни разу не был дисквалифицирован за допинг. Пропуск этапа – это дело принципа, суть нашего спорта.

    Федерация биатлона Канады предлагала компенсацию за отказ от поездки в Тюмень?

    – Нет. Получается, что скорее делаем хуже себе, а не России за ее нарушения. Мы отказываемся от веселого, заключительного этапа, возможных призовых и дополнительного финансирования, которое можем получить в случае хорошего выступления.

    Но принцип чистого спорта важнее всего. Мы потеряем уважение к себе, если предадим идеалы», – сказала Кроуфорд.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться