Розанна Кроуфорд: «Бойкотируем этап в Тюмени не из-за нелюбви к России. Принцип чистого спорта важнее всего»

Канадская биатлонистка Розанна Кроуфорд прокомментировала информацию о том, что сборная намерена бойкотировать заключительный этап Кубка мира, который пройдет в Тюмени.

«Мы действительно бойкотируем этап в Тюмени. Но делаем это не из-за национализма, политики или нелюбви к России. Мы поступили бы так в ситуации с любой другой страной.

Понимаю, что вы думаете: «Кто такие канадцы, чтобы делать такие заявления? Что они вообще собой представляют»?! У нас совсем маленькая, но гордая биатлонная страна, ни один спортсмен из которой ни разу не был дисквалифицирован за допинг. Пропуск этапа – это дело принципа, суть нашего спорта.

– Федерация биатлона Канады предлагала компенсацию за отказ от поездки в Тюмень?

– Нет. Получается, что скорее делаем хуже себе, а не России за ее нарушения. Мы отказываемся от веселого, заключительного этапа, возможных призовых и дополнительного финансирования, которое можем получить в случае хорошего выступления.

Но принцип чистого спорта важнее всего. Мы потеряем уважение к себе, если предадим идеалы», – сказала Кроуфорд.