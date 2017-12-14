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    Анна Фролина о нашивке «Матч ТВ» на комбинезоне: «Мы, свободные корейские люди, можем себе позволить»

    Теги Анна Фролина (Булыгина) Кубок мира сборная Южной Кореи жен

    Биатлонистка Анна Фролина, представляющая Южную Корею, прокомментировала свое выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира во французском Анси.

    Фролина бежала гонку в комбинезоне с нашивкой «Матч ТВ», которую она разместила на своей экипировке за 50 евро, которые ей дал корреспондент телеканала Дмитрий Занин.

    «Сегодня справилась со стрельбой наконец-то. К сожалению, было тяжеловато ходом. Но если бы вместо нашивки «Матч ТВ» на мне была бы фотография Губерниева, то я бы справилась. Мы, свободные корейские люди, можем себе позволить», – рассказала Фролина в эфире «Матч ТВ».

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