Анна Фролина о нашивке «Матч ТВ» на комбинезоне: «Мы, свободные корейские люди, можем себе позволить»

Биатлонистка Анна Фролина, представляющая Южную Корею, прокомментировала свое выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира во французском Анси.

Фролина бежала гонку в комбинезоне с нашивкой «Матч ТВ», которую она разместила на своей экипировке за 50 евро, которые ей дал корреспондент телеканала Дмитрий Занин.

«Сегодня справилась со стрельбой наконец-то. К сожалению, было тяжеловато ходом. Но если бы вместо нашивки «Матч ТВ» на мне была бы фотография Губерниева, то я бы справилась. Мы, свободные корейские люди, можем себе позволить», – рассказала Фролина в эфире «Матч ТВ».