Анатолий Алябьев: «По всей видимости, на третий этап в Анси поедет Малышко»

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев предположил, что Дмитрий Малышко войдет в состав сборной России на третий этап Кубка мира, который пройдет во Франции с 14 по 17 декабря.

– Александр Логинов, скорее всего, пропустит Олимпиаду. У него в пассиве уже есть одна допинговая история. Какой стимул Логинову выступать с главной командой?

– В такой же ситуации Ира Старых. В течение недели будет вынесено решение Национального олимпийского комитета, после которого будет понятно, кто конкретно пропустит Олимпиаду. В МОК отправят списки, которые надо будет утвердить.

Потом Саше нужно объяснить ситуацию и начинать проверять ребят, которые могут его заменить. По всей видимости, на третий этап в Анси поедет Дмитрий Малышко.

Что касается Логинова, то его не надо выгонять из команды. Не заслужил. Но стартовать надо тем ребятам, которые поедут на Олимпиаду, – сказала Алябьев.