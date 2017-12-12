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    Юрлова, Акимова, Старых, Сливко и Миронова выступят на третьем этапе Кубка мира

    Теги Кубок мира сборная России жен Екатерина Юрлова-Перхт Татьяна Акимова (Семенова) Ольга Подчуфарова Ирина Старых Виктория Сливко Светлана Миронова

    Тренеры женской сборной России огласили состав команды на третий этап Кубка мира, который пройдет во французском Анси с 14 по 17 декабря.

    Во Франции выступят Екатерина Юрлова, Татьяна Акимова, Ирина Старых, Виктория Сливко и Светлана Миронова.

    Таким образом, принято решение не вызывать никого на замену Ольге Подчуфаровой, которая взяла паузу в выступлениях.

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