Юрлова, Акимова, Старых, Сливко и Миронова выступят на третьем этапе Кубка мира

Тренеры женской сборной России огласили состав команды на третий этап Кубка мира, который пройдет во французском Анси с 14 по 17 декабря.

Во Франции выступят Екатерина Юрлова, Татьяна Акимова, Ирина Старых, Виктория Сливко и Светлана Миронова.

Таким образом, принято решение не вызывать никого на замену Ольге Подчуфаровой, которая взяла паузу в выступлениях.