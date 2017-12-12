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    Иван Черезов: «Можно было дать Волкову пробежать хотя бы три этапа Кубка мира, не отправляя в запас»

    Теги Иван Черезов Кубок мира сборная России сборная России жен Алексей Волков

    Трехкратный чемпион мира Иван Черезов поделился мнением насчет качества стрельбы российских биатлонистов на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

    При таком ветре в эстафете команде мог помочь Алексей Волков?

    – Безусловно. Я считаю, что его незаслуженно в последние сезоны то вызовут в команду на Кубок мира, то отправят в резерв на Кубок IBU. И всякий раз, когда есть необходимость в его помощи, он приезжает и помогает.

    Можно было дать Волкову пробежать хотя бы первые три этапа Кубка мира, не отправляя в запас. Уверен, что в эстафете с ним мы выступили бы намного лучше.

    Что скажете насчет женской эстафеты? У девушек условия тоже были аховые.

    – Если только про сборную России говорить, что девочки показали «свой» результат. Я имею в виду, что они стреляли так, словно ветра и не было. Наверное, психологически они более устойчивы, чем парни.

    Плюс ко всему, сейчас на нашу женскую команду нет такого давления, как на мужскую. За них можно только порадоваться.

    Вы говорили, что по Эстерсунду делать выводов не стоит. А после Хохфильцена?

    – Честно сказать, я немного разочарован. Стрельба даже немного просела по сравнению с первым этапом. Но таких погодных условий никто не ожидал, это сказалось, плюс исполком МОК не мог не сказаться. Давайте посмотрим на стрельбу в Анси и вот тогда уже какие-то выводы будем делать, – сказал Черезов.

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