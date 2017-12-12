Иван Черезов: «Можно было дать Волкову пробежать хотя бы три этапа Кубка мира, не отправляя в запас»

Трехкратный чемпион мира Иван Черезов поделился мнением насчет качества стрельбы российских биатлонистов на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

– При таком ветре в эстафете команде мог помочь Алексей Волков?

– Безусловно. Я считаю, что его незаслуженно в последние сезоны то вызовут в команду на Кубок мира, то отправят в резерв на Кубок IBU. И всякий раз, когда есть необходимость в его помощи, он приезжает и помогает.

Можно было дать Волкову пробежать хотя бы первые три этапа Кубка мира, не отправляя в запас. Уверен, что в эстафете с ним мы выступили бы намного лучше.

– Что скажете насчет женской эстафеты? У девушек условия тоже были аховые.

– Если только про сборную России говорить, что девочки показали «свой» результат. Я имею в виду, что они стреляли так, словно ветра и не было. Наверное, психологически они более устойчивы, чем парни.

Плюс ко всему, сейчас на нашу женскую команду нет такого давления, как на мужскую. За них можно только порадоваться.

– Вы говорили, что по Эстерсунду делать выводов не стоит. А после Хохфильцена?

– Честно сказать, я немного разочарован. Стрельба даже немного просела по сравнению с первым этапом. Но таких погодных условий никто не ожидал, это сказалось, плюс исполком МОК не мог не сказаться. Давайте посмотрим на стрельбу в Анси и вот тогда уже какие-то выводы будем делать, – сказал Черезов.