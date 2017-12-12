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    Анфиса Резцова: «Сами на себя беду накличем, если будем ставить Старых в эстафеты»

    Теги Кубок мира сборная России жен Анфиса Резцова Ирина Старых

    Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает ошибкой решение тренеров женской сборной России ставить в эстафетные гонки отбывшую допинговую дисквалификацию Ирину Старых.

    «По эстафетам есть вопросы. Если брать женщин, то там мы ставим Ирину Старых, хотя прекрасно знаем ее ситуацию после Сочи и сложное отношение к России после всех скандалов. Мы таким образом сами на себя беду накличем!

    У девушек я предлагаю на следующий этап выставить четверку с Кубка IBU. Да, нынешний состав хорошо себя показал, до последнего боролся за третье место, но нужно обкатывать новых людей.

    Пусть они займут то же четвертое место, так мы хотя бы увидим разницу. Но этого не произойдет, ведь это противоречит системе нашего штаба», – сказала Резцова.

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