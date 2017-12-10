Ирина Старых: «Иду к Олимпиаде всю жизнь. Я не должна отбывать наказание повторно»

Российская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать на Игры-2018 спортсменов, которые в прошлом были уличены в нарушении антидопинговых правил.

«Мне было очень интересно, чем это закончится, потому что я всю жизнь иду к Олимпиаде. Даже отсидев свою дисквалификацию, все равно выхожу чистым спортсменом. Ко мне очень часто приходят допинг-офицеры – на сборах, на соревнованиях. Насчет этого я спокойна.

Говорят о том, что мы, возможно, не поедем, и в отношении меня стоит отдельный вопрос. Я, конечно, надеюсь на самое лучшее. Надеюсь, что все сложится самым наилучшим образом для всей нашей сборной, и мы все-таки поедем на эту Олимпиаду.

В команде стараемся не мусолить эту тему, потому что вокруг нее столько негатива. Стараешься найти хоть какую-то положительную нотку в этом. Я пытаюсь отстраниться от всего этого.

Есть специальные люди, которые занимаются этим вопросом, думаю, они сделаю все возможное, чтобы мы поехали на Игры. Мы ведь честно готовимся. Я готова поехать. Я отбыла свое наказание, и я не должна его понести вновь.

То, что мне разрешили бегать на Кубке мира – это уже хорошо. Поэтому на каждую гонку я настраиваюсь только позитивно. Конечно, это тяжело психологически. Но, видимо, я уже через все прошла в этой жизни, поэтому в плане психологии я сильна», – сказала Старых в эфире передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на телеканале «Матч ТВ».

Их не пустят на Олимпиаду