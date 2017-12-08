Антон Бабиков: «Есть тысячи примеров того, как люди геройски боролись за свою страну, не имея на себе никаких флагов»

Российский биатлонист остался недоволен своей формой в спринте Хохфильцена.

«Я жутко недоволен отставанием. Бежал и вспоминал первый сезон, первую гонку, когда в Поклюке показал ужасную скорость. Видимо, не могу подойти правильно к средней высоте, чуть за 1000 метров.

Мы зря думаем о том, как подойти в лучшей форме к Олимпиаде. Нам нужна форма сейчас, чтобы бороться. Иначе слишком трудно идти вперед.

Три дня назад пришли в спортзал с – он просто 20 минут делал фитнес какой-то, мы делали серьезную силовую. И сегодня он выиграл у меня как раз вот эти две минуты. Трудно.

Разговаривали с тренерами – они слушают, пытаемся найти компромисс. Но это сложно.

Не знаю, где кроется ошибка. Она не в тренерском решении. Они хотят все сделать как лучше. Надо разобраться в себе в первую очередь», – рассказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

Также Бабиков рассказал о своем отношении к выступлению под нейтральным флагом.

«Многие считают, что патриотизм заключается в знании цветов своего флага. Для меня же патриотизм – это в первую очередь чувство, которое у тебя внутри. Оно не обязательно должно быть связано с символикой. Есть тысячи примеров того, как люди геройски боролись за свою страну, не имея на себе никаких флагов.

Главное то, во что они верят, но есть те, кто думает, что во всем виноваты спортсмены. Если мы сейчас не поедем, то через два года опять встанет вопрос о том, патриоты они или нет», – приводит слова Бабикова ТАСС.