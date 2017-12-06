МОК возьмет на себя все расходы по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2018
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация возьмет на себя расходы по обеспечению участия в Олимпиаде-2018 российских спортсменов, допущенных в нейтральном статусе.
«Если МОК приглашает атлетов, то в таком случае мы покрываем их путевые расходы. Российские атлеты будут рассматриваться как любые другие спортсмены, выступающие на турнире.
Они будут размещены бесплатно, будут питаться бесплатно, будет оплачена часть сопровождающего персонала», – сказал Бах во время пресс-конференции в Лозанне.
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