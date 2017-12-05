МОК может позволить россиянам участвовать в церемонии закрытия Игр-2018, несмотря на отстранение ОКР

Российские спортсмены могут получить возможность участвовать в церемонии закрытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

Несмотря на приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР), Международный олимпийский комитет (МОК) оставил за собой право частично или полностью снять отстранение на церемонию закрытия в том случае, если все решения МОК будут соблюдаться спортсменами и официальными лицами.

Напомним, что исполком МОК принял решение не допустить сборную России на Игры в Пхенчхане. Российские спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом.

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