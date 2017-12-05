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    МОК может позволить россиянам участвовать в церемонии закрытия Игр-2018, несмотря на отстранение ОКР

    Теги МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 закрытие

    Российские спортсмены могут получить возможность участвовать в церемонии закрытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

    Несмотря на приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР), Международный олимпийский комитет (МОК) оставил за собой право частично или полностью снять отстранение на церемонию закрытия в том случае, если все решения МОК будут соблюдаться спортсменами и официальными лицами.

    Напомним, что исполком МОК принял решение не допустить сборную России на Игры в Пхенчхане. Российские спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом.

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    Опрос

    Нужно ли русским спортсменам ехать на Олимпиаду-2018?

    20562 голосa 169
    • Да
      56%
    • Нет
      44%

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