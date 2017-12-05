Спортивный врач Сергей Илюков: «В цивилизованной стране Мутко и Нагорных распяли бы публично»

Спортивный врач Сергей Илюков считает, что санкции в отношении российских атлетов обусловлены действиями российских чиновников.

«Предвещаю что сегодняшнее решение МОК в качестве «компромисса», скорее всего, приведет к тому, что российским спортсменам останется возможность поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом.

По этому поводу, дабы сохранить время и энергию от общения с журналистами скажу: «Следует понимать, что это решение не удар по России или политический заказ. Не стоит вводить обывателей в заблуждение.

Это решение ответ на действие чиновников (Мутко, Нагорных, Родионовой, Португалова и т.д.) которые при всем прочем остались либо в тени, либо были выведены из под удара.

В цивилизованной стране после утверждений, подобных докладу Макларена, их бы публично распяли. Официальная реакция российского политического истеблишмента была таковой, каковой была.

На это у мировой спортивной общественности нет никаких средств ответа, и теперь именно спортсмены платят за это двойную цену», – написал Илюков.

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