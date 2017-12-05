Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Спортивный врач Сергей Илюков: «В цивилизованной стране Мутко и Нагорных распяли бы публично»

    Теги Виталий Мутко допинг МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 Ричард Макларен Юрий Нагорных Сергей Португалов Сергей Илюков Ирина Родионова

    Спортивный врач Сергей Илюков считает, что санкции МОК в отношении российских атлетов обусловлены действиями российских чиновников.

    «Предвещаю что сегодняшнее решение МОК в качестве «компромисса», скорее всего, приведет к тому, что российским спортсменам останется возможность поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом.

    По этому поводу, дабы сохранить время и энергию от общения с журналистами скажу: «Следует понимать, что это решение не удар по России или политический заказ. Не стоит вводить обывателей в заблуждение.

    Это решение ответ на действие чиновников (Мутко, Нагорных, Родионовой, Португалова и т.д.) которые при всем прочем остались либо в тени, либо были выведены из под удара.

    В цивилизованной стране после утверждений, подобных докладу Макларена, их бы публично распяли. Официальная реакция российского политического истеблишмента была таковой, каковой была.

    На это у мировой спортивной общественности нет никаких средств ответа, и теперь именно спортсмены платят за это двойную цену», – написал Илюков.

    Русские олимпийцы готовят иски. Но судиться нужно не с Родченковым

    Пустят ли Россию на Олимпиаду? Все варианты

    Опрос

    Поедет ли Россия на Олимпиаду-2018?

    19550 голосов 14
    • Да, с флагом и гимном
      29%
    • Да, но под нейтральным флагом
      42%
    • Нет, нас не пустят
      29%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться