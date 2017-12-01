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    Юлия Джима: «Всегда считала Зайцеву сильной спортсменкой, которой не нужно принимать допинг»

    Теги Ольга Зайцева Кубок мира сборная России жен сборная Украины жен спринт (жен) Юлия Джима

    Украинская биатлонистка Юлия Джима, занявшая третье место в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде, прокомментировала свое выступление.

    — Ожидали, что вторую гонку подряд можете завершить на подиуме? 

    — Нет. Видимо, сегодня у меня получилась хорошая тренировка. Я сильно рада, потому что понимала, что в спринте мне будет сложнее бороться, чем в индивидуальной гонке. У меня не было права на ошибку. Я чисто отработала два рубежа и смогла войти в топ-3. Сегодня я пыталась быстрее бежать и повела гонку в более высоком ритме и по максимуму отработала финиш.

    — Результат Херманн вас удивил? 

    — Конечно, она показала очень крутую скорость и заслужила эту победу.

    Также спортсменка заявила о том, что считает российскую биатлонистку Ольгу Зайцеву, отстраненную МОК за нарушение антидопинговых правил, сильной спорсменкой, которая никогда не нуждалась в допинге.

    — Многие отказываются верить, что Ольга Зайцева принимала допинг в Сочи. Какое у вас мнение об этой спортсменке? 

    — Я Олю не сильно застала. Она заканчивала, а я только начала появляться на высшем уровне. Я с ней мало общалась, но всегда считала сильной спортсменкой, очень уважала и продолжаю считать, что ей не нужно было принимать допинг. Я видела, какие она делает тренировки на видео, как она мотивирована, умела терпеть, поэтому не могла поверить в то, что она что-то принимала. Она действительно сильная и самоотверженная спортсменка, – рассказала Джима. 

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