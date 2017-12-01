Юлия Джима: «Всегда считала Зайцеву сильной спортсменкой, которой не нужно принимать допинг»

Украинская биатлонистка Юлия Джима, занявшая третье место в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде, прокомментировала свое выступление.

— Ожидали, что вторую гонку подряд можете завершить на подиуме?

— Нет. Видимо, сегодня у меня получилась хорошая тренировка. Я сильно рада, потому что понимала, что в спринте мне будет сложнее бороться, чем в индивидуальной гонке. У меня не было права на ошибку. Я чисто отработала два рубежа и смогла войти в топ-3. Сегодня я пыталась быстрее бежать и повела гонку в более высоком ритме и по максимуму отработала финиш.

— Результат Херманн вас удивил?

— Конечно, она показала очень крутую скорость и заслужила эту победу.

Также спортсменка заявила о том, что считает российскую биатлонистку Ольгу Зайцеву, отстраненную МОК за нарушение антидопинговых правил, сильной спорсменкой, которая никогда не нуждалась в допинге.

— Многие отказываются верить, что Ольга Зайцева принимала допинг в Сочи. Какое у вас мнение об этой спортсменке?

— Я Олю не сильно застала. Она заканчивала, а я только начала появляться на высшем уровне. Я с ней мало общалась, но всегда считала сильной спортсменкой, очень уважала и продолжаю считать, что ей не нужно было принимать допинг. Я видела, какие она делает тренировки на видео, как она мотивирована, умела терпеть, поэтому не могла поверить в то, что она что-то принимала. Она действительно сильная и самоотверженная спортсменка, – рассказала Джима.