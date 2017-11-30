Антон Шипулин: «Иногда задумываюсь: стоит ли спорт первых слов и шагов сына, которых я не видел?»

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о своем отношении к неудачам на тренировках, а также о взаимоотношениях с тренерами.

«Иногда что-то не получается в тренировке, падает настроение, и, соответственно, становится сложнее заставлять себя работать, нередко я начинаю думать о том, что дома осталась семья, в которой растет маленький ребенок, и он, пока я где-то гоняюсь, без меня произносит первые слова, делает первые шаги. Такие мысли гораздо чаще заставляют задуматься: а надо ли мне то, чем я занимаюсь? Стоит ли спорт тех первых слов и первых шагов сына, которых я не видел? Я сейчас очень сильно скучаю по дому. Все мысли о том, чтобы завершить карьеру, связаны только с этим. Хотя понимаю, что сейчас было бы просто неправильно все бросить и остаться дома: надо пройти свой спортивный путь до конца. До Олимпиады. Дай нам бог на нее поехать.

— С кем из тренеров, с которыми доводилось работать, было тяжелее всего найти общий язык?

— С Николаем Петровичем Лопуховым. Сейчас, когда мы друг с другом больше не находимся в связке «спортсмен — тренер», мы прекрасно общаемся, много шутим, можем друг друга подкалывать, словом, у нас отличные отношения. Раньше постоянно возникали нестыковки, мы очень часто ругались, тренер пытался навязать мне свое видение тренировочного процесса, я отстаивал свою точку зрения, в общем, не понимали друг друга.

— В биатлонном мире есть какой-то специалист, с кем вам особенно хотелось бы поработать?

— Именно с такими специалистами я сейчас работаю. Это Андрей Гербулов и Андрей Крючков. Я уже какое-то время назад говорил вам в интервью, что у нас не просто команда, а семья, в которой все друг о друге заботятся. Мы не только постоянно тренируемся вместе, но очень много общаемся и после, и до тренировки.

— Мартен Фуркад долгое время считал, что у него сложились такие же отношения с Зигфридом Мазе. И когда Зигфрид сразу после Игр в Сочи подписал контракт с норвежцами, для Фуркада это стало колоссальным ударом. Как бы вы отреагировали, если бы Крючков или Гербулов ушли в другую команду, не поделившись с вами собственными планами на этот счет?

— Я бы, конечно, сильно обиделся, если бы кто-то из моих тренеров просто собрал бы вещи и уехал. Так что в этом плане я вполне понимаю Фуркада. Если бы мы поговорили по душам, поняли бы, почему у тренера возникло такое желание, то, думаю, постарались бы найти какой-то компромисс», — рассказал Шипулин.