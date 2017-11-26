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    Анфиса Резцова: «Шипулину не выиграть Большой хрустальный глобус»

    Теги Кубок мира сборная России сборная Франции Анфиса Резцова Антон Шипулин Мартен Фуркад

    Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что лидер сборной России Антон Шипулин не сможет одержать победу в общем зачете Кубка мира.

    «Мне противно было, когда Фрукад в прошлом сезоне сказал, что русские такие-сякие. Но я думаю, это было давление на него, он оказался заложником эмоций. Но в душе-то он потом пожалел, я уверена. Иначе бы он не подошел и не извинился.

    Фуркад с Шипулиным решили тот вопрос и сейчас приятельствуют.

    Но когда на Антона возлагают ту же миссию, что и на Фуркада – быть безоговорочным лидером, ну я не знаю... Нет, все-таки Фуркад – это Фуркад. И не хочу обидеть Антона, ему все равно никогда не стать Фуркадом. Ну не выиграть ему Большой глобус.

    Почему?

    – Психология. У него в голове постоянно сидит установка – ты должен быть первым, ты должен быть лидером, на тебе все держится. Это немного ломает психологически и не дает раскрепоститься. А физически он не слабее Фуркада, это однозначно», – сказала Резцова.

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