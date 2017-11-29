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    Надежда Скардино: «Была не в тени Домрачевой, а на своем месте»

    Теги Дарья Домрачева Надежда Скардино Валентина Семеренко Кубок мира сборная Украины жен сборная Беларуси жен Альфред Эдер

    Белорусская биатлонистка Надежда Скардино прокомментировала победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

    «Сама не верила до финишной черты. Хорошо, что мы бежали с Валей Семеренко – ей тоже кричали, мы друг другу помогали.

    Я очень счастлива, это первый раз, когда я выигрываю этап Кубка мира. Я давно не была на пьедестале, поэтому очень рада.

    Сегодня оделась очень тепло, чтобы не замерзнуть. Думала, что если замерзну, это повлияет на стрельбу и на ход. Поэтому я перестраховалась.

    Так что на гонке не было холодно, может, это мне и помогло», – сказала Скардино в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Кроме того, Скардино ответила на вопрос о соперничестве с Дарьей Домрачевой.

    – Предыдущие годы вы были в тени Дарьи Домрачевой, теперь получается вышли из тени?

    – Ну, я и была вторым номером в команде. Но не в тени, а на своем месте. Отношение ко мне было сообразно результатам.

    – Методика подготовки изменилась?

    – Да, у нас в команде произошли изменения, поменялся тренер, и с нами работают сейчас два тренера. Вернулся Альфред Эдер, мы этому очень рады, и его методика подготовки мне подходит.

    Многие меня называют декабристкой, но, надеюсь, что я смогу стать также январисткой, февралисткой и мартисткой, – цитирует белоруску сайт «Матч ТВ».

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