Надежда Скардино: «Была не в тени Домрачевой, а на своем месте»

Белорусская биатлонистка прокомментировала победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Сама не верила до финишной черты. Хорошо, что мы бежали с – ей тоже кричали, мы друг другу помогали.

Я очень счастлива, это первый раз, когда я выигрываю этап Кубка мира. Я давно не была на пьедестале, поэтому очень рада.

Сегодня оделась очень тепло, чтобы не замерзнуть. Думала, что если замерзну, это повлияет на стрельбу и на ход. Поэтому я перестраховалась.

Так что на гонке не было холодно, может, это мне и помогло», – сказала Скардино в эфире телеканала «Матч ТВ».

Кроме того, Скардино ответила на вопрос о соперничестве с Дарьей Домрачевой.

– Предыдущие годы вы были в тени , теперь получается вышли из тени?

– Ну, я и была вторым номером в команде. Но не в тени, а на своем месте. Отношение ко мне было сообразно результатам.

– Методика подготовки изменилась?

– Да, у нас в команде произошли изменения, поменялся тренер, и с нами работают сейчас два тренера. Вернулся , мы этому очень рады, и его методика подготовки мне подходит.

Многие меня называют декабристкой, но, надеюсь, что я смогу стать также январисткой, февралисткой и мартисткой, – цитирует белоруску сайт «Матч ТВ».