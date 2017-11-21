9-10 декабря IBU обсудит возможные санкции в отношении сборной России

Международный союз биатлонистов (IBU) на очередном заседании Исполкома, которое пройдет 9-10 декабря в Австрии, обсудит необходимость принятия мер в отношении России в связи с допинговыми делами.

«Следующее заседание Исполкома IBU состоится 9-10 декабря во время этапа Кубка мира в Хохфильцене. Исполком обсудит вопрос о том, следует ли предпринимать какие-либо меры на основании работы комиссии МОК, касающейся Олимпийского комитета России (ОКР).

Пресс-конференция и встреча со спортсменами запланированы на 10 декабря», – говорится в пресс-релизе IBU.

На данный момент дела четырех российских биатлонисток рассматриваются комиссией Дениса Освальда. В нарушении антидопинговых правил во время Сочи-2014 подозреваются Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Яна Романова и Екатерина Глазырина.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит вопрос о допуске сборной России на Олимпийские игры в Южной Корее.

В чем обвиняют Зайцеву?

Допинг в олимпийском биатлоне: трое наказаны, трое ждут