Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    9-10 декабря IBU обсудит возможные санкции в отношении сборной России

    Теги Сочи-2014 сборная России сборная России жен допинг СБР МОК ОКР IBU

    Международный союз биатлонистов (IBU) на очередном заседании Исполкома, которое пройдет 9-10 декабря в Австрии, обсудит необходимость принятия мер в отношении России в связи с допинговыми делами.

    «Следующее заседание Исполкома IBU состоится 9-10 декабря во время этапа Кубка мира в Хохфильцене. Исполком обсудит вопрос о том, следует ли предпринимать какие-либо меры на основании работы комиссии МОК, касающейся Олимпийского комитета России (ОКР).

    Пресс-конференция и встреча со спортсменами запланированы на 10 декабря», – говорится в пресс-релизе IBU.

    На данный момент дела четырех российских биатлонисток рассматриваются комиссией Дениса Освальда. В нарушении антидопинговых правил во время Сочи-2014 подозреваются Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Яна Романова и Екатерина Глазырина.

    5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит вопрос о допуске сборной России на Олимпийские игры в Южной Корее.

    В чем обвиняют Зайцеву?

    Допинг в олимпийском биатлоне: трое наказаны, трое ждут

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться