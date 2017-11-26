Анна Богалий: «Лучше выступать под нейтральным флагом, чем вообще не поехать на Олимпиаду»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий поделилась мнением насчет того, следует ли российским спортсменам выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом, если такое условие озвучит МОК.

«Я не сторонник отказа от участия в Олимпиаде. Слишком хорошо знаю, сколько пота и крови пролито спортсменами во время подготовки, сколько сил и эмоций вкладывается.

Да и не только ими, но и их семьями, тренерами. Ведь подготовить, например, классного биатлониста – это как вырастить ребенка. Чтобы спортсмен состоялся, его нужно пестовать, пока он не достигнет определенного уровня. На это нужно 10, а то и все 15 лет.

Поэтому я за то, чтобы чистых спортсменов, коих сейчас большинство, допустили на Игры. И если будет выбор – ехать под нейтральным флагом или вообще не выступать в Корее – конечно, лучше ехать и соревноваться.

Да, для меня нет никакой страны, кроме России. Я горжусь своей Родиной, и ее честь много для меня значит. Но я прекрасно понимаю и тех, кто положил все свои силы и возможности на то, чтобы подготовиться к Олимпиаде. И отказ от нее причинит им слишком сильную боль.

Для кого-то это, возможно, единственный шанс выступить на таком уровне. И лишаться его из-за чьих-то ошибок или политических игр – обидно и несправедливо», – сказала Богалий.

Россия не поедет на Олимпиаду без флага. Это плохая идея