Андерс Бессеберг: «Формирование календаря следующего сезона не связано с тем, что РУСАДА не восстановлено в правах»

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг объяснил ситуацию с выводом из календаря на следующий сезон этапа Кубка мира, который должен был пройти в Тюмени.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов связал данное решение IBU с тем, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) до сих пор не восстановлено в правах.

«В следующем сезоне чемпионат мира пройдет достаточно поздно, поэтому было предложено составить календарь именно таким образом.

Как вы знаете, у нас запланированы североамериканские этапы, поэтому с точки зрения логистики такой вариант является оптимальным.

Это решение было принято, чтобы у спортсменов была лучшая из возможных соревновательная программа, чтобы избавить их от слишком длительных поездок.

Формирование календаря следующего сезона никак не связано с тем, что РУСАДА не было восстановлено в правах.

Технический комитет длительное время готовил рекомендации по этому вопросу, поэтому не учитывал этот вопрос, это никак не связано с тем, что произошло в Сеуле», – сказал Бессеберг.