Анфиса Резцова: «У нас в команде неправильный отбор на все старты, поэтому на Кристину могут забить»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочь Кристина Резцова может выступать на уровне основной сборной России.

«Кристина – девочка с хорошими данными. Если говорить об этом сезоне, то, конечно, она еще сыровата, ей не хватает опыта. Да, у нее были неплохие результаты летом, и, дай бог, она их перенесет в зиму.

Но проблема в том, что у нас в команде неправильный отбор на все старты. В прошлом году говорили, что шесть сильнейших поедут на первые этапы Кубка мира, вторые – на Кубок IBU. Но я могу сказать, что, к сожалению, честного отбора не было.

Поэтому я уверена, что и в этом году будет такая же неразбериха и полнейший бардак. И потом на ту же Кристину забьют и скажут: «Вот ее Анфиса Резцова пихает в сборную, да на фиг она нужна, мы других возьмем!».

Хотя, судя по тому составу, который едет на первые этапы Кубка мира, Кристюша может на равных с ними выступать. При этом она может незаслуженно пересидеть на IBU и в таком случае сезон будет насмарку», – сказала Резцова.

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