Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Анфиса Резцова: «У нас в команде неправильный отбор на все старты, поэтому на Кристину могут забить»

    Теги Кубок мира сборная России жен Анфиса Резцова Кубок IBU Кристина Резцова

    Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочь Кристина Резцова может выступать на уровне основной сборной России.

    «Кристина – девочка с хорошими данными. Если говорить об этом сезоне, то, конечно, она еще сыровата, ей не хватает опыта. Да, у нее были неплохие результаты летом, и, дай бог, она их перенесет в зиму.

    Но проблема в том, что у нас в команде неправильный отбор на все старты. В прошлом году говорили, что шесть сильнейших поедут на первые этапы Кубка мира, вторые – на Кубок IBU. Но я могу сказать, что, к сожалению, честного отбора не было.

    Поэтому я уверена, что и в этом году будет такая же неразбериха и полнейший бардак. И потом на ту же Кристину забьют и скажут: «Вот ее Анфиса Резцова пихает в сборную, да на фиг она нужна, мы других возьмем!».

    Хотя, судя по тому составу, который едет на первые этапы Кубка мира, Кристюша может на равных с ними выступать. При этом она может незаслуженно пересидеть на IBU и в таком случае сезон будет насмарку», – сказала Резцова.

    Новая Резцова в биатлоне: гонка в нижнем белье, тату и поэзия

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться