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    Антон Шипулин: «Сделаем все, чтобы в Пхенчхане-2018 звучал российский гимн»

    Теги сборная России Антон Шипулин Пхенчхан-2018

    Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал возможное отстранение команды от Пхенчхана-2018.

    «Слухи об отстранении от Олимпиады? Конечно, это очень сложно. Как бы мы ни старались абстрагироваться, новости на эту тему идут постоянно. От них не спрятаться и здесь, за границей. Да, стараемся поменьше смотреть телевизор и не читать заметки про это, но мы же не в изоляции живем. Много думаем на эту тему, разговариваем.

    Для спортсменов, особенно из циклических видов, Олимпиада – старт всей жизни. Кто-то готовится весь олимпийский цикл к первым Играм, кто-то – к последним. Концентрируешься на этом, всю подготовку строишь только ради Олимпиады. И в этой ситуации невозможно представить, что по какой-то непонятной причине ты туда не поедешь.

    Надеюсь, что я и другие спортсмены, вложившие в реализацию этой цели всю душу, выступим на Олимпиаде под своим флагом. И сделаем все, чтобы в Пхенчхане звучал российский гимн», – рассказал Шипулин.

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