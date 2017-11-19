Турнир в Шушене. Масс-старт. Бьорнтегорд победил, Йоханнес Бо – 2-й, Мартен Фуркад – 3-й, Бьорндален – 16-й, Шипулин – 22-й, Волков – 33-й
Сегодня на открытии зимнего сезона в норвежском Шушене прошел мужской масс-старт. Первым стал норвежец Эрленд Бьорнтегорд. Российский биатлонист Антон Шипулин финишировал 22-м.
Турнир в Шушене
Шушен, Норвегия
Мужчины
Масс-старт
1. Эрленд Бьорнтегорд (Норвегия) – 36.13,7 (0+1+0+0)
2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 11,8 (2+0+1+0)
3. Мартен Фуркад (Франция) – 16,1 (0+0+0+1)
4. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – 22,3 (0+0+1+1)
5. Тарьей Бо (Норвегия) – 23,2 (0+1+0+1)
6. Доминик Виндиш (Италия) – 39,5 (0+0+1+0)
7. Фредрик Рорвик (Норвегия) – 49,5 (1+0+0+0)
8. Эрик Лессер (Германия) – 51,8 (0+0+1+2)
9. Беньямин Вегер (Швейцария) – 52,3 (1+0+1+1)
10. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) – 54,0 (0+0+2+0)...
12. Симон Дестье (Франция) – 1.15,4 (0+1+1+2)
13. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) – 1.19,2 (2+0+0+2)
14. Бенедикт Долль (Германия) – 1.19,7 (0+0+0+3)
15. Арнд Пайффер (Германия) – 1.20,5 (0+0+1+2)
16. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 1.20,9 (1+0+1+2)...
18. Лукас Хофер (Италия) – 1.27,1 (2+2+0+0)...
22. Антон Шипулин (Россия) – 1.37,4 (0+1+0+0)...
24. Хенрик Л’Абе Лунн (Норвегия) – 1.46,1 (0+0+3+1)...
26. Красимир Анев (Болгария) – 2.08,4 (0+0+1+1)...
28. Кентен Фильон-Майе (Франция) – 2.12,7 (1+2+1+0)...
33. Алексей Волков (Россия) – 2.55,9 (2+1+1+0)
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