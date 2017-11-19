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    Турнир в Шушене. Масс-старт. Бьорнтегорд победил, Йоханнес Бо – 2-й, Мартен Фуркад – 3-й, Бьорндален – 16-й, Шипулин – 22-й, Волков – 33-й

    Теги Уле Эйнар Бьорндален Эмиль Хегле Свенсен сборная России сборная Норвегии сборная Франции результаты сборная Италии Антон Шипулин Арнд Пайффер сборная Швейцарии Мартен Фуркад Лукас Хофер Алексей Волков Эрленд Овренг Бьонтегорд Тарьей Бо Эрик Лессер сборная Болгарии Жан-Гийом Беатрикс Красимир Анев Хенрик Л’Абе Лунн Беньямин Вегер Бенедикт Долль Доминик Виндиш Симон Дестье Ларс Хельге Биркеланд Йоханнес Бо Кентен Фильон-Майе Фредрик Рорвик гонки в Шушене

    Сегодня на открытии зимнего сезона в норвежском Шушене прошел мужской масс-старт. Первым стал норвежец Эрленд Бьорнтегорд. Российский биатлонист Антон Шипулин финишировал 22-м.

    Турнир в Шушене

    Шушен, Норвегия

    Мужчины

    Масс-старт

    1. Эрленд Бьорнтегорд (Норвегия) – 36.13,7 (0+1+0+0)
    2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 11,8 (2+0+1+0)
    3. Мартен Фуркад (Франция) – 16,1 (0+0+0+1)
    4. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – 22,3 (0+0+1+1)
    5. Тарьей Бо (Норвегия) – 23,2 (0+1+0+1)
    6. Доминик Виндиш (Италия) – 39,5 (0+0+1+0)
    7. Фредрик Рорвик (Норвегия) – 49,5 (1+0+0+0)
    8. Эрик Лессер (Германия) – 51,8 (0+0+1+2)
    9. Беньямин Вегер (Швейцария) – 52,3 (1+0+1+1)
    10. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) – 54,0 (0+0+2+0)...
    12. Симон Дестье (Франция) – 1.15,4 (0+1+1+2)
    13. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) – 1.19,2 (2+0+0+2)
    14. Бенедикт Долль (Германия) – 1.19,7 (0+0+0+3)
    15. Арнд Пайффер (Германия) – 1.20,5 (0+0+1+2)
    16. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 1.20,9 (1+0+1+2)...
    18. Лукас Хофер (Италия) – 1.27,1 (2+2+0+0)...
    22. Антон Шипулин (Россия) – 1.37,4 (0+1+0+0)...
    24. Хенрик Л’Абе Лунн (Норвегия) – 1.46,1 (0+0+3+1)...
    26. Красимир Анев (Болгария) – 2.08,4 (0+0+1+1)...
    28. Кентен Фильон-Майе (Франция) – 2.12,7 (1+2+1+0)...
    33. Алексей Волков (Россия) – 2.55,9 (2+1+1+0) 

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