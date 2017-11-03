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    Свенсен перенес свадьбу на 2019 год из-за подготовки к Пхенчхану-2018

    Теги Эмиль Хегле Свенсен сборная Норвегии Пхенчхан-2018 Саманта Скугранд

    Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свенсен перенес свадьбу со Самантой Скугранд на 2019 год из-за подготовки к Пхенчхану-2018.

    «Сначала мы хотели пожениться летом 2018 года, но решили отложить этот момент, чтобы я мог лучше подготовиться к Олимпиаде и стопроцентно сфокусироваться на ней. Так что свадьба отложена до 2019 года.

    Сейчас олимпийский год, спорт важнее. Проведем свадьбу тогда, когда для этого будет лучшее время.

    На самом деле быть помолвленным – это здорово. Потому что я слышал, что как раз таки после свадьбы все проблемы и начинаются», – рассказал Свенсен.

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