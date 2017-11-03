Свенсен перенес свадьбу на 2019 год из-за подготовки к Пхенчхану-2018

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свенсен перенес свадьбу со Самантой Скугранд на 2019 год из-за подготовки к Пхенчхану-2018.

«Сначала мы хотели пожениться летом 2018 года, но решили отложить этот момент, чтобы я мог лучше подготовиться к Олимпиаде и стопроцентно сфокусироваться на ней. Так что свадьба отложена до 2019 года.

Сейчас олимпийский год, спорт важнее. Проведем свадьбу тогда, когда для этого будет лучшее время.

На самом деле быть помолвленным – это здорово. Потому что я слышал, что как раз таки после свадьбы все проблемы и начинаются», – рассказал Свенсен.