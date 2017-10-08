Светлана Слепцова: «Даже при самом благоприятном стечении обстоятельств мне не удалось бы вернуться из Пхенчхана с медалью»

Российская биатлонистка Светлана Слепцова поделилась мнением насчет своих перспектив в спорте, если бы она не завершила карьеру.

«Я много думала о том, как могли развиваться события, не случись беременности. Попала бы в Пхенчхан или нет, как могла бы там выступить? Но думаю, что даже при самом благоприятном стечении обстоятельств мне не удалось бы вернуться с медалью.

Если говорить откровенно, в личных гонках мне вряд ли светил успех. По последним выступлениям в Кубке мира, где я из последних сил цеплялась за пасьют, это было вполне очевидно: и стрельба получалась не лучшим образом, и ход был неважным. Значит, оставалось надеяться только на эстафету. Но совершенно не факт, что меня бы поставили в олимпийский состав. Единственное, в чем с самого начала была уверена, что после нынешнего сезона, независимо от того, как он для меня сложится, завершила бы карьеру.

Я видела, как бегут другие девочки, и прекрасно понимала, что даже с «нулевой» стрельбой сумею разве что быть в двадцатке. После чемпионата Европы у меня еще оставались некоторые иллюзии на этот счет, но чемпионат мира и дальнейшие этапы Кубка все поставили на места. Ну и к чему было продолжать себя обманывать, когда все отражено в протоколе? Да, можно было тупо надеяться на то, что соперницы вдруг разом все «застрелятся», но так ведь не бывает.

Говорить об этом мне и сейчас неприятно, но это правда. Поэтому никаких иллюзий по поводу олимпийских личных гонок у меня не было. В лучшем случае я могла бы рассчитывать на то, чтобы заехать в десятку, и для меня это был бы суперский результат. Но кого интересует десятое место?», – рассказала Слепцова.