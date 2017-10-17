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    Мартен Фуркад получил награду Академии спорта Франции

    Теги сборная Франции Мартен Фуркад

    Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад стал лауреатом премии Serge Kampf Award в Париже, он был отмечен за успехи в сезоне 2016/17.

    Награда учреждена в 1956 году и ежегодно вручается Академией спорта Франции.

    Ранее этой награды удостаивались новозеландский регбист Дэн Картер, французский прыгун с шестом Рено Лавильени, ямайский спринтер Усэйн Болт, швейцарский теннисист Роджер Федерер и испанский теннисист Рафаэль Надаль.

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