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    Павел Колобков: «На заявления Родченкова смотришь как на научно-фантастический роман»

    Теги допинг сборная России сборная России жен Павел Колобков Пхенчхан-2018 Министерство спорта России Григорий Родченков

    Министр спорта России Павел Колобков рассказал о своем отношении к заявлениям экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

    «Родченков ведет колонку в американской газете, снимает фильмы, он медийный. Хотя у нас он не хотел быть медийным. Весь мир привык к его заявлениям, он делает интересные выводы, использует интересные литературные обороты. Смотришь на это как на научно-фантастический роман», – сказал Колобков.

    Также министр поделился мнением насчет того, выступит ли сборная России на Олимпиаде в Южной Корее.

    «Вся наша сборная готовится. Пустят ли нас на Олимпиаду? У меня нет никаких сомнений по поводу этого. Говоря о паралимпийцах – это сложнее, но пять спортсменов уже отобрались. Этот вопрос нервирует спортсменов, но подготовка ведется в полном объеме», – отметил чиновник.

    Кто решает, поедет ли Россия на зимнюю Олимпиаду?

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