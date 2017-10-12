Павел Колобков: «На заявления Родченкова смотришь как на научно-фантастический роман»

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о своем отношении к заявлениям экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Родченков ведет колонку в американской газете, снимает фильмы, он медийный. Хотя у нас он не хотел быть медийным. Весь мир привык к его заявлениям, он делает интересные выводы, использует интересные литературные обороты. Смотришь на это как на научно-фантастический роман», – сказал Колобков.

Также министр поделился мнением насчет того, выступит ли сборная России на Олимпиаде в Южной Корее.

«Вся наша сборная готовится. Пустят ли нас на Олимпиаду? У меня нет никаких сомнений по поводу этого. Говоря о паралимпийцах – это сложнее, но пять спортсменов уже отобрались. Этот вопрос нервирует спортсменов, но подготовка ведется в полном объеме», – отметил чиновник.

Кто решает, поедет ли Россия на зимнюю Олимпиаду?