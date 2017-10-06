Александр Тихонов: «Даже под нейтральным флагом надо ехать в Пхенчхан-2018»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что российские спортсмены должны ехать в Пхенчхан-2018 даже в том случае, если им разрешат выступать только под нейтральным флагом.

«Грамотно построили защиту наших спортсменов. Отстояли всех, осталась лишь Глазырина. Я думаю, что и по Глазыриной вопрос будет решен. Вся беда нашего спорта – безграмотность юридических товарищей. Я уверен, что и Глазырина будет оправдана. Я надеюсь, что вся сборная России будет допущена к Одимпиаде-2018.

Прекрасно понимаю спортсменов, которые имеют единственный или последний раз выступить на Олимпиаде. Если будет отрицательное решение, то это станет полной безголовостью чиновников. Как можно лишить конкурентов, как российских спортсменов.

Я считаю, что даже под нейтральным флагом ехать. Если наш спортсмен будет стоять на пьедестале под нейтральным флагом, то все равно никто не скажет, что это американец или еще кто-то», – рассказал Тихонов.

Кто решает, поедет ли Россия на зимнюю Олимпиаду?