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    Франция презентовала олимпийскую форму для Игр-2018 в Пхенчхане

    Теги сборная Франции фото Пхенчхан-2018 Мартен Фуркад сборная Франции жен

    Сегодня в Париже прошла презентация формы сборной Франции на Олимпийские игры в Пхенчхане.

    Экипировку для спортсменов презентовала компания Lacoste, которая является партнером Олимпийского комитета Франции с 2013 года. Форма выполнена в технике колор-блокинг и сочетает в себе цвета национального флага Франции.

    Также во время презентации было официально объявлено, что знаменосцем сборной на церемонии открытия Олимпийских игр будет биатлонист Мартен Фуркад.

    Олимпиада в Южной Корее пройдет с 9 по 25 февраля.

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