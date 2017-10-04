Франция презентовала олимпийскую форму для Игр-2018 в Пхенчхане
Сегодня в Париже прошла презентация формы сборной Франции на Олимпийские игры в Пхенчхане.
Экипировку для спортсменов презентовала компания Lacoste, которая является партнером Олимпийского комитета Франции с 2013 года. Форма выполнена в технике колор-блокинг и сочетает в себе цвета национального флага Франции.
Также во время презентации было официально объявлено, что знаменосцем сборной на церемонии открытия Олимпийских игр будет биатлонист Мартен Фуркад.
Олимпиада в Южной Корее пройдет с 9 по 25 февраля.
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