Франция презентовала олимпийскую форму для Игр-2018 в Пхенчхане

Сегодня в Париже прошла презентация формы сборной Франции на Олимпийские игры в Пхенчхане.

Экипировку для спортсменов презентовала компания Lacoste, которая является партнером Олимпийского комитета Франции с 2013 года. Форма выполнена в технике колор-блокинг и сочетает в себе цвета национального флага Франции.

Также во время презентации было официально объявлено, что знаменосцем сборной на церемонии открытия Олимпийских игр будет биатлонист Мартен Фуркад.

Олимпиада в Южной Корее пройдет с 9 по 25 февраля.