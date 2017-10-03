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    Пхенчхан-2018. Российские судьи назначены на все личные виды и женские командные соревнования

    Теги танцы на льду Пхенчхан-2018 пары мужское катание женское катание командные соревнования

    В Оберстдорфе по окончании турнира Nebelhorn Trophy состоялась жеребьевка судей на Олимпийские игры в Пхенчхане-2018.

    Соревнования фигуристов будут судить представители следующих стран:

    женское одиночное катание — Россия, Канада, США, Япония, Казахстан, Южная Корея, Китай, Бельгия, Словакия, Франция, Германия, Венгрия, Латвия;

    мужское одиночное катание — Япония, Китай, Испания, Канада, США, Россия, Израиль, Узбекистан, Латвия, Австралия, Казахстан, Франция, Чехия;

    спортивные пары — Китай, Германия, Россия, Канада, Франция, Италия, США, Австралия, Австрия, Израиль, Чехия, Финляндия, Венгрия;

    танцы на льду — Канада, Франция, США, Россия, Италия, Израиль, Польша, Украина, Китай, Турция, Испания, Словацкая Республика, Япония;

    женщины, командные соревнования — Бельгия, Канада, Китай, Франция, Германия, Венгрия, Израиль, Латвия, Россия;

    мужчины, командные соревнования — Австрия, Канада, Китай, Финляндия, Венгрия, Израиль, Казахстан, Латвия, США;

    пары, командные соревнования — Австралия, Канада, Китай, Чехия, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Израиль;

    танцы на льду, командные соревнования — Канада, Китай, Израиль, Япония, Словацкая Республика, Испания, США, Турция, Украина.

    Фигурное катание в Пхенчхане-2018 начнется с командного турнира

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