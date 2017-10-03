Антон Бабиков: «Награду Олимпийских игр невозможно перевести ни в какие денежные эквиваленты»

Российский биатлонист Антон Бабиков сообщил о том, что в межсезонье сдал три допинг-теста, а также рассказал о своем отношении к призовым за олимпийские медали.

— Пока вы соревновались в Чайковском, глава USADA Трэвис Тайгарт заявил, что российских спортсменов не надо допускать на Игры в Южную Корею. Вы слышали эту информацию?

— Такая информация меня особо никогда не интересовала. Мало ли кто что сказал. Много людей что-то говорят. За лето я сдал три допинг-теста. Думаю, что немногие иностранные спортсмены сдают такое же количество не в соревновательный сезон. Результаты этих тестов, как и все мои предыдущие, не вызывали никаких вопросов. Не думаю, что у кого-то есть причины не желать видеть меня на Олимпийских играх, как и других российских спортсменов.

— Вы слышали о том, что председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о денежном вознаграждении российским спортсменам по итогам выступлений на Олимпийских и Паралимпийских зимних Играх 2018 года в Пхенчхане: 4 млн рублей — за золотую медаль, 2,5 млн рублей — за серебро, 1,7 млн рублей — за бронзу.

— Я не интересуюсь такими вещами. На мой взгляд, спортсмен, выступающий на Играх за Россию, не должен думать о том, сколько денег принесет ему олимпийская медаль. Невозможно ни в какие денежные эквиваленты перевести эту награду… Олимпийская медаль для меня дороже любых денег, – сказал Бабиков.