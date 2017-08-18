Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Спортивный директор сборной Норвегии: «Присвоение званий спортсменам, уличенным в допинге, не очень хорошая практика»

    Теги сборная России сборная России жен Александр Логинов Мортен Аа Дьюпвик Ирина Старых

    Спортивный директор сборной Норвегии Мортен Аа Дьюпвик прокомментировал присвоение званий заслуженных мастеров спорта российским биатлонистам Ирине Старых и Александру Логинову.

    «Я не знаю всех подробностей этого дела, но все же мне кажется, что присвоение званий спортсменам, которые были уличены в применении допинга, не очень хорошая практика.

    Но в то же время хочу отметить, эти спортсмены уже понесли заслуженное наказание. Должны ли они быть наказаны на всю оставшуюся жизнь? Или мы должны их простить? Мне трудно ответить», – сказал Дьюпвик.

    Ранее Ирина Старых и Александр Логинов, вернувшиеся в спорт после дисквалификации за применение допинга, указом министра спорта Павла Колобкова получили звание заслуженных мастеров спорта.

    Их поймали на допинге, а теперь наградили. Так нельзя

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться