Спортивный директор сборной Норвегии: «Присвоение званий спортсменам, уличенным в допинге, не очень хорошая практика»

Спортивный директор сборной Норвегии Мортен Аа Дьюпвик прокомментировал присвоение званий заслуженных мастеров спорта российским биатлонистам Ирине Старых и Александру Логинову.

«Я не знаю всех подробностей этого дела, но все же мне кажется, что присвоение званий спортсменам, которые были уличены в применении допинга, не очень хорошая практика.

Но в то же время хочу отметить, эти спортсмены уже понесли заслуженное наказание. Должны ли они быть наказаны на всю оставшуюся жизнь? Или мы должны их простить? Мне трудно ответить», – сказал Дьюпвик.

Ранее Ирина Старых и Александр Логинов, вернувшиеся в спорт после дисквалификации за применение допинга, указом министра спорта Павла Колобкова получили звание заслуженных мастеров спорта.

Их поймали на допинге, а теперь наградили. Так нельзя